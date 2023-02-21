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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخيار بـ8 جنيهات| أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور

صدى البلد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، استقراراً ملحوظاً بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، والبصل بين 8 و11 جنيها.

أسعار الخضراوات: 
 

الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 جنيها و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة
 

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

اسعار الخضروات الخضروات اسعار الفاكهة سوق العبور البطاطس البرتقال

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