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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وفد «APHP» الفرنسية: استقدام كوادر لتدريب العاملين بمستشفى عين شمس التخصصى

مستشفي عين شمس التخصصى
مستشفي عين شمس التخصصى

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأعضاء وفد هيئة منظمة السلامة والصحة للمستشفيات الفرنسية،  (APHP ) Assistance Publique – Hôpitaux de Paris، المنوطة بالمراقبة على المستشفيات الجامعية بفرنسا، للوقوف على نتائج زيارة الوفد لمستشفى عين شمس التخصصى، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام “18، و19، و20 فبراير”، قام خلالها بزيارة جميع الأقسام والوحدات بالمستشفى، لتقديم تقارير لتحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمستشفى على الصعيدين الإداري والخدمي.

شهد اللقاء الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، والدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصى، والدكتور هشام أنور، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الرزاق، المدير الطبى بالمستشفى، والدكتور تامر عمارة، مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب، والدكتورة شيرين فواز، مسئول الاتفاقيات الدولية بمكتب العلاقات الدولية بكلية الطب.

وقد أشاد الوفد بمستوى مستشفى عين شمس التخصصى، والذي يؤهله لتبوؤ مكانة عالية على مستوى مصر والشرق الأوسط، كذلك أثنى علي المستوى الطبى المتميز الذي يتمتع به الفريق الطبي بالمستشفى من أطباء وهيئة التمريض.

وقدم الوفد بعض الملاحظات المتعلقة بالتحديثات التى يحتاجها المستشفى، والتى من بينها توفير برامج تدريبية للأطباء والتمريض والإداريين على بعض المهارات الإضافية، وزيادة بعض التخصصات الجديدة، مع استكمال تطوير المنشآت.

وقدم الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الشكر للوفد الزائر على ما بذله من جهد طول فترة الزيارة للخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تطوير الخدمة الطبية التى يقدمها مستشفى عين شمس التخصصى.

وطالب بمد أواصر التعاون بين المستشفيات بفرنسا ومستشفى عين شمس التخصصى، واستقدام بعض الكوادر لتدريب العاملين بالمستشفى، وقد رحب أعضاء الوفد بالتعاون.

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المستشفيات الجامعية رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس التعاون الدولي الفريق الطبي ئيس جامعة عين شمس نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق يوسف هيئة منظمة السلامة والصحة

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