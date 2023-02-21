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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع معقد| بعد رحلته المفاجئة لأوكرانيا.. بايدن يحاول حشد الحلفاء من بولندا

الرئيس الأمريكي والأوكراني
الرئيس الأمريكي والأوكراني

من المقرر أن يتشاور الرئيس جو بايدن مع حلفاء من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الحرب الروسية على أوكرانيا نحو مرحلة أكثر تعقيدا. لقد خلف الصراع - أهم حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية - عشرات الآلاف من القتلى، ودمر نظام البنية التحتية في أوكرانيا، وألحق أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي.

وقال بايدن، أثناء وقوفه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف قبل مغادرته إلى بولندا: "اعتقدت أنه من المهم ألا يكون هناك أي شك، على الإطلاق، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الحرب".

وتابع: "لقد صمد الشعب الأوكراني بطريقة لم يفعلها سوى قلة من الناس في الماضي".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا ويلقي خطابا من حدائق القلعة الملكية في وارسو، اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسلط الضوء على التزام الدولة الواقعة في وسط أوروبا وحلفاء آخرين تجاه أوكرانيا خلال العام الماضي. وسيتشاور يوم الأربعاء مع دودا وقادة آخرين في مجموعة بوخارست التسعة، وهي مجموعة من الأعضاء في أقصى شرق حلف شمال الأطلسي العسكري.

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وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن سيؤكد في خطابه في وارسو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظن خطأ "أن أوكرانيا سوف تنكمش وأن الغرب سينقسم" عندما شن حربه، مضيفا: "لقد حصل على عكس ذلك في جميع المجالات".

وقال دودا إن وجود بايدن على الأراضي البولندية مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب يرسل إشارة مهمة حول التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا.

قال دودا: "في وارسو، سيلقي الرئيس خطابا مهما للغاية - خطاب ينتظره جزء كبير من العالم، إن لم يكن العالم بأسره في الواقع".

وبينما يتطلع بايدن إلى استخدام رحلته السريعة إلى أوروبا كلحظة تأكيد لأوكرانيا وحلفائها، أكد البيت الأبيض أيضا أنه لا توجد نهاية واضحة للحرب على المدى القريب، وأصبح الوضع على الأرض معقدا بشكل متزايد. .


أعلنت إدارة بايدن الصيف الماضي أنها بصدد إنشاء حامية أمريكية دائمة في بولندا، مما يخلق موطئ قدم أمريكي دائم على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

خصصت الولايات المتحدة حوالي 113 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا منذ العام الماضي ، بينما خصص الحلفاء الأوروبيون عشرات المليارات من الدولارات ورحبوا بملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الصراع.

قال بايدن: "لقد أنشأنا تحالفًا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ". كان هدف روسيا هو محو أوكرانيا من الخريطة. للمرة الثانية في أقل من عام،  سيستخدم بايدن وارسو كخلفية لإلقاء خطاب رئيسي حول الحرب الروسية. ففي مارس الماضي، وجه إدانة قوية وشخصية للغاية لبوتين في القلعة الملكية بعد أسابيع فقط من بدء الحرب.

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