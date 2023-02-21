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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على تصريحات بوتين.. وزارة الخزانة الأمريكية تهدد روسيا بعقوبات جديدة

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

قالت وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية، إنه سيتم حظر الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا من النظام المالي العالمي، متوعدة هذه الشركات بالعقوبات.

ويقول محللون لبي بي سي، إنه تحاول أمريكا،  وقف أي تعامل مع روسيا بهدف إجبارها على التراجع عن الحرب.

وذكرت الخزانة الأمريكية، إنه سيتم حظر الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا من النظام المالي العالمي، فيما حذرت الشركات الصينية من عقوبات على خلفية دعم روسيا، فيما يقول إن الوعيد موجه أكثر للصين.

وقالت الخزانة الأمريكية، إنها تخطط مع الحلفاء لمزيد من العقوبات لعزل روسيا.

ويعد تحذير وزارة الخزانة الأمريكية،  تحذيرًا  واضحًا للشركات الصينية من عقوبات صارمة في حال تعاونها مع روسيا عسكريا.

يأتي ذلك، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له، إن الدول الغربية تحاول سرقتنا بمصادرة أموالنا واحتياطياتنا، متوعدًا الخونة داخل روسيا، ومتوقعًا زيادة التعاون مع إيران والهند وباكستان.
 

وزارة الخزانة المالية الأميركية حظر الشركات والبنوك النظام المالي العالمي عزل روسيا

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