وزير البترول: إقامة أكثر من 700 محطة تموين سيارات فى فترة بسيطة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت إجمالي تلك المحطات علي مستوى الجمهورية بمقدار يزيد عن أربعة أمثالها في العامين الأخيرين تنفيذًا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جرى إقامة أكثر من ٧٠٠ محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة ليصل إجمالي المحطات إلى ٩٠٩ محطات حالياً.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه الوزير لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط.

وأضاف الملا أن المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات أحدثت نقلة نوعية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي وعملت على تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد على هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة استكمال المحطات الجديدة الجاري اقامتها وادخالها الي الخدمة للاستفادة من المردود الاقتصادي الايجابي للغاز الطبيعي باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود السائل من البنزين والسولار و بالتالي توفير جانب من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، علاوة على المساهمة في تخفيض تكلفة الوقود الذي يستخدمه المواطن في ظل انخفاض سعر الغاز الي اقل من نصف سعر لتر البنزين مما يشجع المواطنين علي استخدامه، كما وجه الوزير بالعمل خلال عام ٢٠٢٣ على زيادة معدلات التحويل للغاز الي ١٠٠ الف سيارة سنوياً .

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المكثفة خلال الشهور الماضية لإدخال المحطات الجديدة الي الخدمة والاعمال الجارية لإضافة محطات جديدة.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات التطور الايجابي لنشاط الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال السنوات الأخيرة في ضوء خطط الانتشار والتوسع المنفذة ، حيث اظهرت المؤشرات ارتفاع المتوسط الشهري لعدد المركبات التي يتم تحويلها لاستخدام الغاز الي ما يقرب من ٦٧٠٠ سيارة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها ١٨٧٪ عن المتوسط الشهري للتحويل عام ٢٠١٩ بواقع ٣٥٦٢ سيارة، كما ارتفع متوسط المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات الي نحو ٩٥ مليون متر مكعب غاز خلال عام ٢٠٢٢ انعكاسا لإقبال المواطنين علي استخدام الغاز مما وفر نحو ٨٨ الف طن وقود سائل ( بنزين و سولار) شهريا نتيجة احلال الغاز محله اي بواقع ما يزيد عن مليون طن سنويا وفر في الوقود، وذلك مقارنة بنحو ٤٦ مليون متر مكعب غاز متوسط مبيعات شهري خلال عام ٢٠١٩ وفرت ٣٧ الف طن وقود سائل.

وقد ارتفع متوسط مبيعات الغاز كوقود للسيارات بالسوق المحلي خلال شهر يناير المنتهى الي معدل قياسي بلغ ١٠٩ مليون متر مكعب بما يشير الي تزايد معدلات تحويل السيارات واستمرار تنامي اقبال المواطنين.

وارتفع عدد المراكز التي تقدم خدمة تحويل السيارات للغاز الي نحو ١٣٠ مركزا بنهاية عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٧٠ مركزا فقط في عام ٢٠١٩ بزيادة ٨٢٪.

يُشار إلى أن قطاع البترول انتهي من اقامة ١٢٤ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و١٥ مركزا لتحويلها خلال عام ٢٠٢٢ وتحويل حوالي ٨٠ الف سيارة للغاز، مستهدفا خلال عام ٢٠٢٣ اقامة ما يتراوح بين ١٠٠ الي ١٢٠ محطة و ٤٥ مركزا للتحويل في معدل غير مسبوق لتوفير خدمة سريعة ومتميزة لحائزي السيارات الراغبين في التحويل.



حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز و المهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للغاز و المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر و المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك و المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس ايهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.