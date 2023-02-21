عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين : روسيا مستعدة للحلول السلمية

صدى البلد

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية - أنه في تلك المرحلة المعقدة والصعبة بالنسبة لروسيا، هناك تغيرات جذرية تجري في العالم أجمع وأحداث تاريخية تحدد مستقبل البلد والشعب، قائلا "إنه من أجل حماية المواطنين في أراضينا التاريخية وحماية أمن بلدنا والتخلص من التهديدات التي جاءت من النازيين الجدد في أوكرانيا، اتخذنا قرارا منذ العام الماضي ببدء العملية العسكرية الخاصة".


وقال بوتين:"إنه منذ عام 2014 كان الدونباس يكافح ويدافع عن حقه في العيش على أرضه والتحدث بلغته الأم، وواجه الحصار والقصف الدائم والكراهية التي تأتي من النظام في أوكرانيا" مؤكدا أن روسيا قامت بكل ما بوسعها لحل تلك المسألة بالأساليب السلمية وإجراء المحادثات للخروج من تلك الأزمة الصعبة.


وأضاف أن ممثلي الغرب كان لديهم عدة سيناريوهات ووعود وتأكيدات بأن السلام سيعم في دونباس، وثبت أن تصريحاتهم خادعة وكانوا يماطلون في الوقت ويغلقون أعينهم عن قتل السياسيين والقمع والتنكيل ويدعمون الإرهابيين في الدونباس، إلى جانب تنظيم تشكيلات نازية وتقديم الأسلحة لهم.


وأوضح أنه قبل بدء العملية العسكرية قام الغرب بنقل الأسلحة إلى النظام في أوكرانيا منها أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة، وقاموا بدعم نظام كييف حتى حاولوا تقديم الأسلحة النووية وتحدثوا عن هذا علنا، إضافة إلى أنهم نشروا قواعدهم بالقرب من حدود روسيا وحضروا المسرح العسكري وأوكرانيا لحرب كبرى، واليوم يعترفون بهذا علنا ويفتخرون بخداعهم من خلال استخدام الأساليب الدبلوماسية فقط كمسرحية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات شهري مارس وأبريل

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. 15 قناة تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد

منح ومكافآت مالية لـ26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية بملتقي إيدتوك |صور

خرج ليلعب ولم يعد.. الجرار يدهس الصبي عبد الفتاح في قنا| تفاصيل مؤلمة

حقيقة انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر ما ينبئ بحدوث تسونامي

رسميا.. بوتين يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا

الكرة في ملعب إيران.. بلينكن يكشف مفتاح استئناف المفاوضات النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

رمضان 2023.. شاهد الصور الأولى لـ روبى من مسلسل حضرة العمدة

وداعا للريجيم القاسي.. أسرع حمية لنحت قوامك ومنحك الشعور بالشبع

فيديوهات صادمة.. رجل يلقي البيض على ركاب حافلة بسان فرانسيسكو

فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. حفل زفاف يتحول لكابوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ