عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"سخافة".. أول رد من الولايات المتحدة على خطاب بوتين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أول تعليق لها على كلمة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين أمام البرلمان الروسي، بأنها تندد بما أسمته "سخافة" خطاب بوتين المعادي للغرب.

ومن جانيه، علق مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام البرلمان.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، إن بوتين أثبت علنا ارتباكه وانفصاله عن الواقع وأوضح أن روسيا ليست لديها حلول.

وأضاف أن الرئيس الروسي مرتبك ولا يحق له الحديث عن القانون والعدالة، مشيرا إلى أن روسيا وصلت إلى حافة النهاية وأي شيء ستفعله سيفاقم وضعها.

بوتين: أوكرانيا لم تترك لنا أي خيار سوى العملية العسكرية

لن يحقق هدفه.. بوتين يتهم الغرب بمحاولة سحق الاقتصاد الروسي

وكان قد ألقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كلمته السنوية أمام البرلمان الروسي للوقوف على أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا خاصة بعد مرور عام على بدء الحرب.

وخلال كلمته، قال الرئيس الروسي، إنه منذ 2004 ونحن نعاني الكراهية التي تأتي من أوكرانيا، لافتا إلى أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.

وأضاف بوتين: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن القتل والتنكيل ودعم الإرهاب كان سائدا في دونباس قبل العملية العسكرية.

الولايات المتحدة فلاديمر بوتين الرئيس الروسى البرلمان الروسي الرئيس الأوكراني خطاب بوتين مستشار الرئيس الأوكراني روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات شهري مارس وأبريل

موضوعات متعلقة

بوتين: أوكرانيا لم تترك لنا أي خيار سوى العملية العسكرية

لن يحقق هدفه.. بوتين يتهم الغرب بمحاولة سحق الاقتصاد الروسي

قبل الذكرى الأولى للحرب الروسية| ترامب في أوكرانيا.. بوتين محاصر في كييف.. وتحذيرات للصين

خطر وجودي يهدد روسيا.. بوتين يؤكد استحالة هزيمة قواته في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للحلول السلمية والغرب يستخدم "الدبلوماسية الخادعة"

بوتين: الغرب بدأ الحرب وروسيا تحاول وقفها

بوتين في حالة ذعر.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن زيارة بايدن التاريخية

ترشيحاتنا

بعد خطاب بوتين.. 12 دولة أوروبية تصدر بيانا موحدا بشأن روسيا

البرق الزلزالي وتوقعات الهولندي.. ماذا يحمل 22 فبراير؟| البحوث الفلكية تجيب

دوري أبطال أوروبا.. 15 قناة تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد

منح ومكافآت مالية لـ26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية بملتقي إيدتوك |صور

خرج ليلعب ولم يعد.. الجرار يدهس الصبي عبد الفتاح في قنا| تفاصيل مؤلمة

حقيقة انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر ما ينبئ بحدوث تسونامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

رمضان 2023.. شاهد الصور الأولى لـ روبى من مسلسل حضرة العمدة

وداعا للريجيم القاسي.. أسرع حمية لنحت قوامك ومنحك الشعور بالشبع

فيديوهات صادمة.. رجل يلقي البيض على ركاب حافلة بسان فرانسيسكو

فيديو

كوكايين ومخدرات.. سعد لمجرد يفجر مفاجأة/ فيديو جراف

مفاجأة غير متوقعة.. حفل زفاف يتحول لكابوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ