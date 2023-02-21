"سخافة".. أول رد من الولايات المتحدة على خطاب بوتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أول تعليق لها على كلمة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين أمام البرلمان الروسي، بأنها تندد بما أسمته "سخافة" خطاب بوتين المعادي للغرب.

ومن جانيه، علق مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام البرلمان.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، إن بوتين أثبت علنا ارتباكه وانفصاله عن الواقع وأوضح أن روسيا ليست لديها حلول.

وأضاف أن الرئيس الروسي مرتبك ولا يحق له الحديث عن القانون والعدالة، مشيرا إلى أن روسيا وصلت إلى حافة النهاية وأي شيء ستفعله سيفاقم وضعها.

وكان قد ألقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كلمته السنوية أمام البرلمان الروسي للوقوف على أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا خاصة بعد مرور عام على بدء الحرب.

وخلال كلمته، قال الرئيس الروسي، إنه منذ 2004 ونحن نعاني الكراهية التي تأتي من أوكرانيا، لافتا إلى أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.

وأضاف بوتين: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن القتل والتنكيل ودعم الإرهاب كان سائدا في دونباس قبل العملية العسكرية.