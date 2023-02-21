محافظ أسوان يتابع الأنشطة اليومية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والمرافق العامة بالمراكز والمدن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة المرور الميدانى لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية مع تكثيف الأنشطة اليومية والجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإبراز الوجه الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن.

وقد تفقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، الأعمال الجارية بمشروع توصيل الصرف الصحى لقرية غرب أسوان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ومنها إنشاء محطات الرفع أرقام 1 و2 و3 بنجوع المداب والشديد والفرس، بجانب متابعة أعمال التشغيل التجريبى وتعبئة أحواض المياه بمحطة المعالجة الجارى إنشاؤها، بالإضافة إلى متابعة أعمال الإحلال الكلى لمدرسة عبد العظيم فضل بنجع المداب.

إزالة تعديات

وفى السياق أشار سيد مدنى إلى القيام بإيقاف أعمال بناء بالمخالفة للقانون بشارع أبطال التحرير بحى غرب مع التحفظ على معدات البناء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة ورئيس الحى وبمشاركة المهندس والفنيين والعاملين بالحى، بالإضافة إلى قوات الأمن من شرطة المرافق وقسم أول أسوان، لافتًا إلى القيام بأعمال الصيانة لمحول الكهرباء ولأعمدة الإنارة بنجع الشديدة بقرية أبو الريش بحرى على طريق مصر / أسوان الزراعى مع تغيير الكابلات التالفة.

ومن جانبه أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تم المرور الميدانى على محلات الجزارة ومجزر أبو وير العمومى وذلك للتأكيد على تطبيق تعليمات محافظ أسوان بإغلاق محلات الجزارة يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، علاوة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بالطريق الرئيسى أمام قرية الكفور وبطريق الرغامة البلد وفطيرة وبمحيط بمدرسة الفصل الواحد للتعليم المجتمعى بالرغامة البلد أيضاً .

جهود المحليات

وكانت قد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان اليوم الثلاثاء حملة مكبرة استهدفت إزالة حالة تعدى على قطعة أرض فضاء بمساحة 400 م2 بنطاق منطقة الشطيب التابعة لقرية الحجز بحرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وكان صاحب التعدى سيقوم بالشروع فى إقامة محلات تجارية عقب قيامه ببناء سور حول قطعة الأرض، وتم بالتعاون مع أهالى القرية إزالة حالة التعدى، وفتح الشوارع الجانبية وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.