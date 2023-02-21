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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالهدايا التذكارية الفرعونية.. محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأفواج السياحية ضيوف مدينة أبوسمبل وزائريها المشاركين فى فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بتوزيع ورق البردى والهدايا التذكارية فى مطار أسوان الدولى، وسط تبلوهات فنية لفرقة الكورال للفنون الشعبية.

وأكد محافظ أسوان على استكمال استعدادات مدينة أبوسمبل السياحية لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس لتكون المدينة فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، حيث تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، مع رفع الأتربة من جانبى الطريق للحد من زحف الرمال.

مساء اليوم.. مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون يستكمل فعالياته في أبو سمبل

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون يواصل فعالياته بالمواقع المختلفة

هدايا تذكارية

محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل 

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق لتركيب شاشة عرض عملاقة بصحن معبدى أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى، فضلاً عن تحديد مسارات الدخول والخروج لقدس الأقداس وتطبيق الإجراءات المختلفة داخل وخارج المعبد لتسهيل حركة الأفواج السياحية والزائرة المشاهدة لظاهرة تعامد الشمس.

وفى السياق تقدم فرق الفنون الدولية والمحلية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، عروضها مساء اليوم، الثلاثاء، بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، في إطار الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل، صباح اليوم التالى 22 فبراير.

ومن المقرر أن تحيى الفرق الفنية ليلة التعامد، بعروض فنية واستعراضية لـ21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية، وذلك بمنطقة السوق وسط مدينة أبوسمبل، قبل أن تقيم العروض الختامية صبيحة يوم التعامد في ساحة معبد أبوسمبل، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى، بعد أن قدمت الفرق عروضها داخل 14 موقعا ثقافيا بمراكز محافظة أسوان.

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون يواصل فعالياته بالمواقع المختلفة

محافظ أسوان يعتمد لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة دراو

فعاليات ثقافية

محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل 

وتشهد مدينة أبو سمبل السياحية مساء اليوم الثلاثاء قيام فرق الفنون الدولية والمحلية بمواصلة فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى إطار الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثانى صباح غداً الأربعاء 22 فبراير.

ومن المقرر أن تحيى الفرق الفنية ليلة التعامد، بعروض فنية واستعراضية لـ21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية، وذلك بمنطقة السوق وسط مدينة أبوسمبل، قبل أن تقيم العروض الختامية صبيحة يوم التعامد فى ساحة معبد أبوسمبل، ضمن فاعليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون .

محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل 
محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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