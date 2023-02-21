بايدن تعهد بأمن أوروبا.. رئيس بولندا: نشعر بالأمن لوجود القوات الأمريكية بأراضينا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لبولندا، إن واشنطن ستواصل العمل على ضمان أمن أوروبا، في ظل الأوقات الحالية.

وذكر بايدن، إن الناتو في أقوى حالاته وسنعمل على إضافة أعضاء جدد له، قاصدًا بذلك فنلندا والسويد.

واعتبر بايدن، إن أمريكا بحاجة لبولندا كما تحتاج بولندا لأمريكا، وفق ما أفادت به شبكة العربية الإخبارية.

من جانبه قال رئيس بولندا أندريه دودا حرفيًا، "إن بلاده آمنة بسبب وجود القوات الأميركية على أراضيها".

وذكر رئيس بولندا، إن زيارة بايدن إلى أوكرانيا تحمل دلالات مهمة، منوها بأن العالم الحر لن يترك أوكرانيا بمفردها.

