حكم الشرع في إجهاض المعتدى عليها.. لجنة الفتوى توضح

كشف الشيخ أشرف حمزاوي، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، حكم الشرع في إجهاض المرأة المعتدى عليها، قائلا: "الإجهاد في الشريعة الإسلامية أمر محرم، إلا إذا كان هناك سبب واضح وبيّن لهذا الإجهاض".

وأوضح “حمزاوي”، خلال برنامج "ساعة مع نيبال" على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك اختلافا بين العلماء في قضية الإجهاض، فهناك من ذهب إلى الحرمة المطلقة سواء نفخ الروح في الجنين أو لم ينفخ فيه الروح، وهناك من يجوز الإجهاض إذا لم ينفخ فيه الروح في حالة لزم الأمر لذلك.

وأشار عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إلي أن الحالة الاغتصاب من ضمن حالات الضرورات، وكل الأمر يحتاج بحث وتفحص وهناك اختلاف بين العلماء في ذلك حتي الآن، والأمر غير مفتوح علي عمومه، لكت إذا كانت احالة المغتصبة في أشد حالاتها القصوي وهناك ضرورة في ذلك، يكون هناك أحكام ومقال من جانب دار الإفتاء.