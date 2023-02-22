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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك.. عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تستهدف الحسابات البنكية

تحذير عاجل لمستخدمي
تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك

حذرت تقارير من وجود زيادة كبيرة في عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، والتي تستهدف مستخدمي فيسبوك للحصول على المعلومات الشخصية وكذلك البيانات الحساسة المتعلقة بالحسابات البنكية. 

 

وبحسب شبكة Fox News فوكس نيوز الأمريكية فإن عملية الاستهداف تتم من خلال إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تحذر المستخدمين بأن حسابات فيسبوك الخاصة بهم قد تم تعليقها أو تعطيلها، وإذا لم يقوموا بالتصرف حالا فسيتم حذف حساباتهم نهائيًا خلال 24 ساعة. 

 

وتحتوي رسائل البريد الإلكتروني على روابط ضارة عند الضغط عليها تقوم فورا باختراق حسابات فيسبوك، حيث تبدو الروابط شبيهة للصفحة الرئيسية لـ فيسبوك التي تطلب من المستخدمين تسجيل الدخول.

 

ويُطلب بعد ذلك من المستخدمين إدخال البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول ورقم الهاتف والاسم وبعض التفاصيل الأخرى، وستطلب منك الصفحة تأكيد كلمة المرور عندما تضغط على إرسال، وعندما يتم ذلك ، سيكون لدى المحتالين جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لاختراق حسابك.

 

كما وتستهدف هذه العمليات مستخدمي أجهزة آبل أيضا حيث تتم عملية الاحتيال بطريقة مشابهة لطريقة سرقة حسابات فيسبوك، حيث تكون أيضا من خلال رسالة بريد إلكتروني تدعي أن معرف Apple الخاص بك أو Apple ID  قد تم قفله بسبب نشاط مشبوه أو محاولات تسجيل دخول متعددة.

 

وسيطالبك البريد الإلكتروني بالتحقق من حسابك بالنقر فوق ارتباط، ثم ينقلك هذا الرابط إلى موقع ويب وسيطلب منك مسح QR ، وهي خدعة شائعة أخرى يستخدمها المقرصنون لجمع بياناتك.


وبمجرد مسح رمز QR ، سيتم نقلك تلقائيًا إلى موقع ويب آخر سيطلب منك ملء معلومات شخصية مثل عنوان منزلك وعنوان بريدك الإلكتروني وأرقام الحساب المصرفي ورقم الهاتف.

 

كيف يمكنك تجنب حدوث ذلك ؟  


وفقا لـ "فوكس نيوز" فإن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من عدم الوقوع في مثل هذه الحيل، حيث يجب أبدا ألا تنقر أبدًا على الروابط الموجودة في بريدك الإلكتروني، وإذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تطلب منك النقر فوق ارتباط مريب أو إدخال أي معلومات تسجيل دخول فلا يجب فعل ذلك. 

 

كما يجب عليك فقط تسجيل الدخول إلى حسابات فيسبوك و آبل الخاصة بك إذا ذهبت إلى تلك المواقع على متصفحك.


وقم دائمًا بتثبيت برامج للحماية الاحتياطية مثل برامج مكافحة الفيروسات كإجراء وقائي ضد المحتالين. 

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