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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم درويش: المصانع المصرية تنتج 19 مليون طن أسمدة كيماوية سنويا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة بالمنوفية، إن جهود الدولة المصرية تضاعف في قطاع الزراعة والصناعة بعد تولي الرئيس السيسي حكم مصر، مشيراً إلى أن الاهتمام بصناعة الأسمدة الكيماوية أصبح مزدوجاً لانه من أهم عناصر الإنتاج الزراعي.

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وزير قطاع الأعمال: إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ نحو 19 مليون طن سنويا

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واضاف "إبراهيم درويش" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن مصر تحاول الإكتفاء الذاتي في صناعة الأسمدة الكيماوية، لأن الدولة تتوسع في القطاع الزراعي وزراعة المنتجات الاستراتيجية التي تهم الجميع، موضحاً أن الدولة بدأت في إنشاء مصانع جديدة لصناعة الأسمدة وتطور المصانع القديمة.

وتابع الدكتور إبراهيم درويش، أن المصانع المصرية أصبحت تنتج 19 مليون طن أسمدة كيماوية سنويا، منوهاً أن قيمة الصادرات بلغت 2.7 مليار دولار سنويا.

قطاع الزراعة الصناعة مصر الرئيس السيسي الدولة المصرية الانتاج الزراعي

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