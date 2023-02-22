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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو شكيت فى فاتورة الكهرباء.. 3 خطوات تطمئنك

صدى البلد

يشك بعض المواطنين فى وجود خطأ  فى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم لعدم مطابقتها لاستهلاكهم  ،فى هذه الحالة يجب الاطلاع على صورة عداد الكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه عدة خطوات للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء وهى ..

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احذر.. أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء رغم غلقها

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كيفية دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

1- عدم دفاع فاتورة الكهرباء التى يشك فيها 

2-الحصول على الكعب من المحصل و التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

3-التقدم بطلب للاطلاع على صورة عداد الكهرباء، لأن شركات توزيع الكهرباء تحتفظ  بصورة للعداد الكهرباء الخاص بالمشترك لمدة 3 أشهر سابقة.
 
يذكر أن برنامج القراءة الموحد الذى تعتمد عليه وزارة الكهرباء فى قراءة عدادت الكهرباء قضى على القراءات الوهمية  وساهم فى وجود قراءة دقيقة .

كما أن البرنامج  تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، و يتم تسجيل القراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة ، كما يتم ارسال نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية ويتم الاحتفاظ بالصورة 3 اشهر

تعمل ايه لو جاتلك فاتورة كهرباء ب9 جنيه 

أحيانا يتم إصدار فانورة كهرباء بقية 9 جنبه  رغم وجود إستهلاك لدى المشترك ،ويأتى ذلك نتيجة عدم تمكن القارئ من تسجيل قراءة العداد بسبب عدم تواجد المشترك .، أو خطأ بشركة توزيع الكهرباء أثناء إصدار الفواتير،

وهناك عدة خطوات  يجب إتباعها عند إصدار فاتورة بقيمة 9 جنيهات رغم وجود إستهلاك هى ..

-حال صدور فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات ولديك إستهلاك - اطلب الكعب من محصل شركة الكهرباء .
-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة فى خانة "حالية" بالفاتورة.
-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول وإحتفظ بالصورة.
توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الإطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

- حال وجود كميات إستهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيهات الموجود بصورة العداد التى تم إلتقاطها -اطلب تغيير الفاتورة.

- حال ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

الإستمرار فى سداد فواتير إستهلاك بأقل من معدلات الإستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة

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