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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استعدادا للحدث العالمي.. كرنفال من الاستعراضات التراثية بختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

وسط أجواء ساحرة وإقبال وتفاعل جماهيري كبير من الأهالي والزائرين، اختتمت فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، بحفل فني كبير بمسرح السوق السياحي بمدينة "أبو سمبل".

حيث شهد الحفل تنوعا كبيرا ولافتا في العروض المقدمة في حوار فني راق للثقافات سواء من الفرق الفنية المصرية أو الأجنبية، احتفالا بليلة الحدث العالمي الكبير تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

المهرجان أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وهيئة التنشيط السياحي، ونظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

جاء حفل الختام بحضور محافظ أسوان، وماريموتو كاربايا سفير سريلانكا، د. غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والفنان أحمد الشافعي "رئيس المهرجان"، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقيادات وزارتي الثقافة والآثار ومحافظة أسوان.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني من الفلكلور الشعبي للفرق المشاركة بالمهرجان المستوحاة من تراثها الثري والحافل بالاستعراضات والأغنيات الشهيرة، معبرين بفنونهم عن سعادتهم بالتواجد على أرض مصر وتقديم عروضهم في أماكن تاريخية يشهد لها العالم، وظهر الفنانون بملابسهم التقليدية المعبرة عن تراثهم، مقدمين لوحة رائعة تؤكد أن الثقافة والفنون وسيلة للتواصل بين الشعوب.

وشارك في الحفل 400 فنان من مصر والدول المشاركة، والذين ملأوا أنحاء محافظة أسوان بالزخم الفني منذ انطلاق فعاليات المهرجان الخميس الماضي 16 فبراير، وشهد على مدار أيامه تفاعلا كبيرا من أبناء المحافظة وضيوفها من العرب والأجانب.

جدير بالذكر أن المهرجان شاركت به 21 فرقة فنية، منها 10 فرق من دول: فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وأندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا، وشاركت مصر بـ11 فرقة فنون شعبية هي: أسوان، وتوشكى، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وبورسعيد، ومطروح، والحرية، والإسماعيلية، والعريش، والشرقية، قدمت عروضها بـ14 موقعا بمحافظة أسوان، منها 10 مواقع بإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.

أسوان الدولي للثقافة والفنون فني كبير بمسرح السوق السياحي فني راق للثقافات سوا الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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