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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسماعيلية تبدأ خطوات إنشاء المقر الإداري لهيئة الرعاية الصحية

خلال إجراءات التسليم
خلال إجراءات التسليم

تسلمت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، موقع تطوير مبنى الصالون الأخضر سابقًا كمقر للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية للشركة المنفذة، بحضور الدكتور أحمد البرعي مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، ومدير إدارة المشروعات الهندسية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وممثل الهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك حرصًا على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وتثمينًا لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة، وبدعم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ لتوفير مقر إداري للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وتأكيدًا على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نحو سرعة البدء في إنشاء وتطوير مبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وتبدأ أعمال التطوير فور استلام الموقع على أن ينتهي العمل في المشروع خلال ١٢ شهر هي مدة تنفيذ المشروع.

كانت محافظة الإسماعيلية قد وقعت في يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة مقر إقليمي لها بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك؛ لمنح الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالانتفاع بمبنى الصالون الأخضر بمحافظة الإسماعيلية، ومساحته الإجمالية ١٥١٩ م٢ تقريبًا، والكائن في شارع الشيخ زايد التجاري بحي ثالث الإسماعيلية، ليكون المقر الإقليمي للهيئة، وذلك للإشراف على ضبط وتقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، أو بمحافظات إقليم القناة وفقًا لما يقدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل محافظة الاسماعيلية الهيئة العربية للتصنيع منظومة التامين الصحي الشامل

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