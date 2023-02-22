إيران تستدعي مبعوث المملكة المتحدة بسبب مزاعم بـ "تهديد" حياة الصحفيين





ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن إيران استدعت المبعوث البريطاني في طهران للاحتجاج بعد أن زعمت لندن أن طهران وجهت "تهديدات" لحياة صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن مهدي حسيني متين لسماع احتجاج بريطاني على التهديدات المزعومة التي أجبرت شبكة التلفزيون الإيرانية الناطقة بالفارسية "إيران انترناشونال" على الإعلان الأسبوع الماضي عن انتقالها من لندن. .

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية أنه "عقب استمرار الاتهامات التي لا أساس لها من جانب إنجلترا ضد جمهورية إيران الإسلامية، استدعت السيدة إيزابيل مارش ، القائمة بالأعمال المؤقت لسفارة ذلك البلد في طهران، إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء".

وأعلنت إيران انترناشونال يوم السبت أنها اضطرت، بناء على أمر الشرطة البريطانية، إلى إغلاق استوديوهاتها التلفزيونية في لندن، وتحولت إلى البث على مدار 24 ساعة من واشنطن.

وقدمت المحطة تغطية واسعة النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في إيران قبل خمسة أشهر، وقالت إن اثنين من كبار صحفييها تلقيا تهديدات بالقتل ردا على تقاريرهم.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الثلاثاء: "لقد روعت التهديدات المستمرة من النظام الإيراني لحياة الصحفيين المقيمين في المملكة المتحدة وقد استدعت اليوم ممثله لتوضيح أن هذا لن يتم التسامح معه".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات كليفرلي هي استمرار لسياسة بريطانيا المعادية لإيران ودعت إلى "إنهاء هذا النهج العدائي".