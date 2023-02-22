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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

توقف إنتاج شيفروليه كورفيت بسبب نقص في قطع الغيار

صدى البلد

تقوم شيفروليه بإنتاج كورفيت في مصنعها في بولينج جرين، بولاية كنتاكي منذ عام 1984 عندما وصلت كورفيت C4 الجديدة آنذاك إلى خطوط التجميع، وسيتعين على شركة صناعة السيارات إيقاف الإنتاج مؤقتًا في المصنع لمدة أسبوع تقريبًا حيث كانت تواجه مشكلات في سلسلة توريد قطع الغيار.

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شيفروليه كورفيت 

أكد دان فلوريس المتحدث باسم جنرال موتورز المعلومات لـ Automotive News لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة المشكلة، وأخبر فلوريس المنشور على الإنترنت أن النقص "لا يتعلق بشرائح أشباه الموصلات". 

 

وفي بيان مختلف، قالت المتحدثة باسم جنرال موتورز راشيل باجشو: "تعمل فرقنا في سلسلة التوريد والتصنيع والهندسة عن كثب مع قاعدة التوريد الخاصة بنا للتخفيف من أي تأثير إضافي على الإنتاج لتلبية الطلب القوي على منتجاتنا."

شيفروليه كورفيت 

تم إيقاف الإنتاج في وقت سابق من هذا الأسبوع ووفقًا للتقديرات الحالية، ومن المتوقع أن يتم استئنافه يوم الاثنين ، 27 فبراير، ويعمل في مصنع كنتاكي حاليًا أكثر من 1300 موظف وتبني شيفروليه كورفيت ستينجراي وكورفيت Z06.

شيفروليه كورفيت 

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الحالة الأولى لتوقف إنتاج كورفيت الجديدة حيث حدث نفس الانقطاع لمدة أسبوع في أغسطس من العام الماضي "بسبب مشكلة مؤقتة في توريد قطع الغيار"، وكانت هناك حاجة إلى إغلاق مؤقت آخر لموقع الإنتاج عندما تسبب إعصار في اندلاع حريق في مصنع بولينج جرين في ديسمبر 2021.

شيفروليه كورفيت 

في العام الماضي، أنتجت جنرال موتورز ما مجموعه 25831 كورفيت في مصنعها في كنتاكي ، بانخفاض طفيف عن 26139 في عام 2021، وفي عام 2020، العام الأول لإنتاج كورفيت C8، تم بناء إجمالي 20368 سيارة في المصنع، والجيل الثامن من سيارة الكوبيه عالية الأداء هو أول كورفيت في التاريخ بتصميم محرك وسطي، حيث تشترك في أقل من 5% من مكوناتها مع سابقتها.

شيفروليه كورفيت 

كان عام 2021 تحديًا خاصًا لفريق تجميع كورفيت حيث تسببت بعض مشكلات سلسلة التوريد في توقف خط التجميع لعدة أيام، ويعد هذا هو أول توقف مؤقت للإنتاج في المصنع لعام 2023 ، ومع الوضع الحالي غير المستقر عالمياً، لا يبدو أن المزيد من الانقطاعات أمر غير مرجح في هذه المرحلة.

كورفيت جنرال موتورز ستينجراي Automotive News كورفيت C4

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