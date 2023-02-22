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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بمراجعة تراخيص كافة الورش بمجمع الصناعات الحرفية بالصالحية

اجتماع المنطقة الصناعية
اجتماع المنطقة الصناعية بقنا

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمنطقة الحرفية بالصالحية، وموقف أصحاب الورش بالمنطقة، تمهيداً لإنهاء عملية التطوير التى تتم بها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعلي غريب، مدير التعاون الإنتاجي بالمحافظة ومسئولي المرافق والحماية المدنية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذى، موقف تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وإنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع، فضلاً عن الإنتهاء من أعمال الرصف بطول 6 كيلو متر بالمرحلة الأولى.

 

ووجه  الداودى، المسئولين بمراجعة تراخيص كافة الورش بالمجمع، والاهتمام بالمنظر الحضاري للمنطقة، مشدداً علي أنه تم منح أصحاب الورش الحرفية مهلة لتقنين اوضاعهم ، كما وجه مسئولي شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس المدينة بمراجعة موقف التعديات علي حرم الرصيف وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والورش العشوائية بعد إنتهاء مدة التقنين.

 

و أكد محافظ قنا ، أن المحافظة تسعي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المشرف علي مجمع الصناعات الحرفية إلي تطوير ورفع كفاءة المجمع ودراسة إمكانية تخصيص مساحة أرض لإقامة مرحلة ثالثة لاستيعاب كافة الورش الحرفية المختلفة، مشيراً إلى أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل مرحلتين" أولي - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية.

 

اجتماع المنطقة الصناعية

اجتماع الورش الحرفية (5)
اجتماع الورش الحرفية (5)
اجتماع الورش الحرفية (6)
اجتماع الورش الحرفية (6)
اجتماع الورش الحرفية (7)
اجتماع الورش الحرفية (7)
اجتماع الورش الحرفية (1)
اجتماع الورش الحرفية (1)
اجتماع الورش الحرفية (2)
اجتماع الورش الحرفية (2)
اجتماع الورش الحرفية (3)
اجتماع الورش الحرفية (3)
اجتماع الورش الحرفية (4)
اجتماع الورش الحرفية (4)
قنا الصالحية الورش الحرفية المنظر الحضارى أصحاب الورش الورش العشوائية

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