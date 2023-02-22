رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد بشرى سارة للمواطنين عن أسعار السلع.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 341 منفذا ثابتا بخلاف المنافذ المتحركة، والمنافذ التقليدية ومنافذ القوات المسلحة والداخلية، التي سيتم من خلالها الاستمرار في ضخ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بخلاف المنافذ الأخرى

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، ردا على سؤال صحفي صدى البلد، أن تلك المنافذ ستستمر لما بعد شهر رمضان، وفقا للاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ونخطط لاستكمالها .

بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدواجن ستطرح من خلال تلك المنافذ، مؤكدا أنه سيتم عرضها بأسعار مناسبة للمواطنين.