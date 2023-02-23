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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار والإسترليني يستمدان الدعم من انتعاش أنشطة الشركات في أمريكا وبريطانيا

صدى البلد

وجد الدولار والجنيه الإسترليني دعما بعدما أثار انتعاش مفاجئ في نشاط الشركات بالولايات المتحدة وبريطانيا احتمالية أن يواصل البنك المركزي في كل من البلدين رفع أسعار الفائدة.

وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الجلسة الماضية حتى بعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في 9 أشهر عند 52.3 في فبراير مدعوما بنمو قوي مفاجئ لقطاع الخدمات.
              
وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء انتعاش نشاط الشركات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير شباط مسجلا أعلى مستوى في ثمانية أشهر ومتجاوزا مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يوليو .
              
وارتفع الدولار على نطاق واسع بينما بلغ الإسترليني في أحدث معاملاته 1.21015 دولار، محتفظا بمعظم مكاسبه التي حققها أمس والتي بلغت 0.6%.
              
وزاد اليورو 0.05% إلى 1.0652 دولار بعدما هبط 0.36% في الجلسة الماضية.
              
وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث معاملاته 0.1% إلى 0.62195 دولار بعد أن صعد لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.6248 دولار في وقت سابق بعدما رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.
              
وأمام الين الياباني، سجل الدولار انخفاضا طفيفا إلى 134.91 ين، بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين عند 135.23 ين في الجلسة الماضية.

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