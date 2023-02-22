مجلس الوزراء يوضح تفاصيل العمل بنظام الزراعة التعاقدية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي عن الزراعة وتشجيع المزارعين من أهم رسائل اجتماع اليوم، حيث قامت مصر لأول مرة بعمل نظام لـ الزراعة التعاقدية، لأربعة منتجات ومحاصيل زراعية، وهي"الذرة الشامية، الذرة البيضاء، فول الصويا، وعباد الشمس".

وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن الأربعة محاصيل ستساهم في سد فجوة في الزيوت والأعلاف، منوها بأن وزارة الزراعة مستهدفة مساحات زراعية.

وأكمل: أن سعر طن عباد الشمس يصل إلى 15 ألفا، وطن فول الصويا يصل إلى 18 ألف جنيه، وهي اسعار ضمان، أي أن أسعارهما لن تقل عن هذه الاسعار، ومن الممكن أن تزيد.

وتابع: وزارة الزراعة ستوفر التقاوي الخاصة بالمحاصيل الأربعة، مثلما توفر كل التقاوي المحسنة في مصر، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة في هذا الأمر.