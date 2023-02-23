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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

كلية الصيدلة جامعة القاهرة تعلن السبت المواعد النهائي للتقديم لبرامج الماجستير

صدى البلد

أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت "عبد البارى"عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022/2023 ببرامج الماجستير، بدأ منذ يوم الخميس 26 يناير حيث تم فتح باب تقديم الطلبات ويستمر قبول تقديم الطلاب حتى يوم السبت القادم الموافق 25-2-2023، وانه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وأشارت إلى أنه سوف يتم اعلان اسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة استكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

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وعلي جانب آخر نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة" بالملعب الرئيسي والصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي الذي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، إقامة العديد من المنافسات الرياضية، من بينها مسابقة جري، ومباراة كرة قدم خماسية، وكرة طائرة، وكرة سلة، ومسابقة شد الحبل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب والتي تلعب دورًا هامًا في بناء عقولهم وأجسادهم، وتطور مواهبهم الرياضية، وتغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم، وتساهم في اكتشاف العناصر الموهوبة والمساهمة في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة لدى طلاب الجامعة بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

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