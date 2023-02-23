بتصميم مشابه لـ آيفون.. لافا الهندية تعلن عن هاتف جديد منخفض التكلفة

أطلقت شركة لافا Lava الهندية، الجيل الجديد من هواتفها منخفضة التكلفة Yuva Pro، والتي تعد من أرخص هواتف 5G في الأسواق، ويأتي هاتف Lava Yuva 2 Pro خلفا لإصدار العام الماضي يحمل الاسم نفسه.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف لافا الجديد Lava Yuva 2 Pro، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720×1600 بكسل.

مواصفات هاتف لافا الجديد Lava Yuva 2 Pro

يتمتع هاتف لافا Yuva 2 Pro، بجزيرة كاميرا خلفية مشابه لأجهزة آيفون، تضم 3 مستشعرات، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين VGA إضافيين، من المفترض أن يكونا لبيانات العمق والماكرو، إلى جانب فلاش LED.

ويأتي الهاتف مع كاميرا أمامية لصور السيلفي من تتميز بدقة 5 ميجابكسل والتي تقع في نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.

Lava Yuva 2 Pro

ويتم تشغيل هاتف لافا Lava Yuva 2 Pro، بمعالج قوى من نوع Helio G37، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويتوفر الهاتف بخيار واحد فقط من ذواكر التخزين، بسعة 4 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي رام، مع ذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى هاتف Lava Yuva 2 Pro، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بسرعة 10 وات، وهي سرعة شحن بطئية لللغاية يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 3 ساعات، عبر منفذ USB-C.

Lava Yuva 2 Pro

وتشمل الميزات المتبقية في هاتف Lava Yuva 2 Pro، على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، واتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، ودعما لتقنية البلوتوث بإصدار 5.0 وتقنية تحديد المواقع GPS، مع دعم راديو FM، ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 12.

Lava Yuva 2 Pro

سعر هاتف Lava Yuva 2 Pro

ويتوفر هاتف Lava Yuva 2 Pro، في 3 خيارات من الألوان هي: البنفسجي و الأخضر الفاتح والأبيض، مقابل سعر يبلغ 96 دولار (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري)، وهو متاح للبيع مباشرة من متجر لافا الهندى عبر الإنترنت.