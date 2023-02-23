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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات.. كل ما تريد معرفته عنها

المنصة الإلكترونية
المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني

المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاسئلة والاستفسارات بشأنها ، بعد أن تمت الاشارة لها خلال الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات الماضية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات أهدافها  وما يمكن أن تقدمه من خدمات لطلاب الجامعات

أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات

تهدف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ، إلى تحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمي والمهني؛ من أجل توفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين.

وقد تم إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ، ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، الذي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.

حيث يعد من أبرز آليات تحقيق هذا البرنامج هو إنشاء المنصة المركزية لإدارة المسار المهني والربط بسوق العمل، عبر إنشاء منصات تفاعلية بعدد من الجامعات الحكومية تديرها المنصة المركزية.

كيف سيستفيد طلاب الجامعات من المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني ؟

وتشير التفاصيل الرسمية المعلنة ، إلى أن أهمية المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ، تتمثل في إيجاد مجال لتعلم تخصصات جديدة، مثل دورات التنمية البشرية، تطوير الذات، التسويق الإلكتروني، وقد لا يتوافر الخبراء في هذه التخصصات ببلد معين لذا يمكن تعلم هذه الدورات عن طريق التدريب الإلكتروني، وكذلك تكمن أهميتها في توفير الوقت على المتدربين، والحصول على مادة دراسية وفقًا لتقنيات متعددة، وكذلك تقليل النفقات.

الفوائد الناتجة من المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية حريصة علي إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لمساعدة العديد من الطلاب في اختيار المجالات العلمية والمهنية المناسبة لهم؛ وتقوم هذه المنصة بتقديم العديد من الدورات بالإضافة إلى توفير المشورات اللازمة لكافة طلاب الجامعات بشكل مباشر، مشددًا علي ضرورة مراعاه أن تحتوي على العديد من أدوات الإرشاد المهني أيضًا، مثل: مهارات تثقيفية للمجال الذي يود الطالب الدخول به.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني سيتيح الفرصة الحصول على كثير من الاستشارات المهنية عن بعد وتقديم المشورة بشكل مباشر لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى إطلاع المستفيدين على أبرز المهارات التي يحتاجها سوق العمل وإطلاعهم على أبرز المهن المستقبلية حتي يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة في المستقبل.

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