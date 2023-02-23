محمد عصام يتأهل لدور الـ64 التمهيدي لكأس العالم لسلاح الشيش

نجح البطل المصري محمد عصام في التأهل لدور الـ64 التمهيدي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي انطلقت اليوم وتستمر فعالياتها حتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحقق عصام الفوز على بطل سنغافورة ليونيل وي بنتيجة 15-7 ليتأهل لدور الـ 64 التمهيدي ويواجه الفائز من بطل كوريا الجنوبية ميونج شيول، وبطل اليابان تارو ناكامورا.

وكان عصام قد تمكن من الفوز في مباراتين بدور المجموعات حيث فاز على البطل الإيطالي دميانو روزاتلي ونجو شون بطل هونج كونج.

يذكر أن مباريات اليوم لم تشهد مشاركة كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة وذلك بفضل ترتيبهما المتقدم وتأهلهما مباشرة للمشاركة بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي الذي ستقام فعالياته يوم السبت.

وبدأت البطولة منافساتها بفعاليات فردي الرجال إبتداء من الساعة التاسعة صباحًا بدور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية وتحديدا دور الـ64 التمهيدي.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.