المؤبد للمتهم بقتل شهيد الشهامة في الدقهلية

قضت جنايات المنصورة، ، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل محمد الباز الشبراوي بمركز منية النصر محافظة الدقهلية وذلك عقب خلاف نشب بينهما وقيام المتهم بالتخلص من المجني عليه أمام المحل الخاص به لبيع الملابس خلال شهر ديسمبر الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 14428 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2655 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم" شريف.ع. م"،33 عاما تاجر ومقيم شارع أبو هدهد ببندر منية النصر الى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 14428 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2655 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة لانة فى يوم 21/12/2022 بدائرة مركز منية النصر - بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه "محمد الباز الشبراوي" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "خنجر" وما ان ظفر به حال تواجده بحانوته الخاص حتى قام بطعنة بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

