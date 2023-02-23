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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لزعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشأن أوكرانيا عشية ذكرى الحرب

اوكرانيا والاتحاد
اوكرانيا والاتحاد الأوروبي

أصدر زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بيانا مشتركا، اليوم الخميس، عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في بيان: “سوف نتأكد من أن أوكرانيا سوف تسود، وأن يتم احترام القانون الدولي، وأن السلام ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا قد تم استعادتها، وإعادة بناء أوكرانيا، وتحقيق العدالة. حتى ذلك اليوم لن نرتاح. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية”.

وأضاف البيان: “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والمالية والعسكرية، بما في ذلك من خلال مشتريات سريعة ومنسقة من الصناعة الأوروبية”.

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وتابع: “سندعم أيضًا إعادة إعمار أوكرانيا، والتي سنكافح من أجلها لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. سنزيد الضغط الجماعي على روسيا لإنهاء حربها العدوانية”.

وأردف: “لهذه الغاية سنعتمد حزمة العقوبات العاشرة وسنتخذ خطوات ضد أولئك الذين يحاولون الالتفاف على تدابير الاتحاد الأوروبي”.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا القانون الدولي

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