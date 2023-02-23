شعبة الاستثمار العقاري: لدينا قوة طلب حقيقية على العقار في مصر

قال طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مؤشرات تحسن الدول تتضح جليا في تطور الاستثمار العقاري بها.



وأضاف طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "لدينا قوة طلب حقيقية على العقار في مصر"، موضحا أن الشعب المصري يرى أن العقار قوة استثمارية آمنة.

وأشار طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،: "يجب على المطورين العقاريين الالتزام ببنود العقود حتى إن زادت التكاليف لكسب ثقة العملاء"، مضيفا: "هناك ما يقرب من 5 مليون عامل يعملون في قطاع العقارات".

وأوضح طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،: "هناك إقبال كبير على المعارض العقارية التي يعرضها المطورون العقاريون"، لافتا: "ثمن الأرض يشكل من 30 إلى 40% من سعر الوحدة السكنية".

ولفت طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،: "انخفاض قيمة الجنيه جعل سعر الوحدات العقارية في مصر مغري للمصريين بالخارج وللأجانب والعرب، لأنهم شعروا بانخفاض كبير في قيمة العقارات".

