الضرائب: استمرار العمل الجمعة والسبت المقبلين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم ، بمناسبة انتهاء فعاليات قانون التجاوز رقم١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية في ١مارس٢٠٢٣ ، فقد تقرر استمرار العمل يومى الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و٢٥ فبراير٢٠٢٣ في كل من المركز الضريبي لكبار الممولين،والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لكبار المهن الحرة.

كما تقرر استمرار العمل يوم السبت الموافق ٢٥ فبراير٢٠٢٣ بكل من مركز كبار الممولين (٢) بمدينة السادس من أكتوبر،ومركز كبار وجه بحرى ،ومركز متوسطى وجه بحرى ،ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة ،ومأمورية الاستثمار بالقاهرة وذلك نظرا لكثرة توافد الممولين الراغبين فى الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك للتعرف على الأرصدة المستحقة عليهم تمهيدا لسدادها خلال مدة لا تجاوز ١ مارس ٢٠٢٣.

وأوضح مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والدعم الفني اللازم للممولين ، كما تقوم بالرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، مما ييسر عليهم الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم١٥٣ لسنة ٢٠٢٢.