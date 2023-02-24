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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: عقوبات بريطانية على روسيا تشمل حلفاء مقربين من بوتين

بوتين
بوتين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة البريطانية أعلنت اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حلفاء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينهم رئيس سابق لمجلس الأمن الروسي، والرئيس التنفيذي لخط أنابيب «نورد ستريم 2» ، في ذكرى الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضحت القناة، أن العقوبات طالت 92 شخصًا وكيانًا، بينها مرتبطين بشركة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية، بعد أن دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم الجمعة، وتحاول موسكو بسط سيطرتها على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف دعمًا لوجستيًا وعسكريًا غربيًا في مواجهة موسكو.

وأكد تقرير لـ «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد أمس الخميس، بنشر صواريخ «سارمات» النووية العابرة للقارات، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستنتصر في الحرب، وعرضت الصين رؤيتها «لتسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا.

واتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة ببلاده، وحض وزراء مال مجموعة السبع صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية مارس.

 

القاهرة الإخبارية روسيا أوكرانيا مجلس الأمن الروسي فلاديمير بوتين

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