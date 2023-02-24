كريم محسن يطرح وجع الفراق على يوتيوب.. فيديو

طرح المطرب كريم محسن أغنيته الجديدة وجع الفراق عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك ضمن خطته لطرح مجموعة من الأغاني السينجل على مدار العام والتى بدأها بأغنية وده بردو ينفع التى طرحها يناير الماضى.



وجع الفراق كلمات أيمن عز وألحان كريم محسن ومن توزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر للموسيقي محمد شفيق، أما الجيتار فكان لمصطفى نصر وعود لمحمد حنتولا.







كريم محسن وأحدث أغانيه

وطرح كريم محسن، مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "وده برده ينفع" والذي قد حققت نسب مشاهدات عالية حيث حققت أكثر من مليون مشاهده منذ طرحها من 5 أيام علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

"وده برده ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وتعتبر هي الأغنية الأولي التي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، كما يحضران للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

دويتو جديد يجمع كريم محسن بساندي

وكان المطرب كريم محسن قد كشف منذ عدة أسابيع أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتسجيل ديو جديد يجمعه بالمطربة ساندي والتى يعتبرها من أقرب أصدقائه وأنجح الأصوات النسائية في بنات جيلها.

وأضاف كريم لصدى البلد أنه سوف يتفرغ خلال الفترة القادمة لتسجيل ديو جديد مع ساندي بالتعاون مع الملحن والموزع عزيز الشافعي.

كريم محسن ونشاطه الفني

كما يعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حاله من النشاط الفني، حيث يقوم بجلسات عمل فنيه للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذي يطرحها خلال 2023.