عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محسن يطرح وجع الفراق على يوتيوب.. فيديو

كريم محسن
كريم محسن

طرح المطرب كريم محسن أغنيته الجديدة وجع الفراق عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك ضمن خطته لطرح مجموعة من الأغاني السينجل على مدار العام والتى بدأها بأغنية وده بردو ينفع التى طرحها يناير الماضى.

وجع الفراق كلمات أيمن عز وألحان كريم محسن ومن توزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر للموسيقي محمد شفيق، أما الجيتار فكان لمصطفى نصر وعود لمحمد حنتولا.
 


 

كريم محسن وأحدث أغانيه

وطرح كريم محسن، مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "وده برده ينفع" والذي قد حققت نسب مشاهدات عالية حيث حققت أكثر من مليون مشاهده منذ طرحها من 5 أيام علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

"وده برده ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وتعتبر هي الأغنية الأولي التي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، كما يحضران للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

 

دويتو جديد يجمع كريم محسن بساندي

وكان المطرب كريم محسن قد كشف منذ عدة أسابيع أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتسجيل ديو جديد يجمعه بالمطربة ساندي والتى يعتبرها من أقرب أصدقائه وأنجح الأصوات النسائية في بنات جيلها. 

 

وأضاف كريم لصدى البلد أنه سوف يتفرغ خلال الفترة القادمة لتسجيل ديو جديد مع ساندي بالتعاون مع الملحن والموزع عزيز الشافعي.

 

كريم محسن ونشاطه الفني 

كما يعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حاله من النشاط الفني، حيث يقوم بجلسات عمل فنيه للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذي يطرحها خلال 2023.

كريم محسن لمطرب كريم محسن وجع الفراق وده بردو ينفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

نيولوك جديد لعمرو دياب فى حفل العاصمة الإدارية.. شاهد

مسلسل عملة نادرة لنيللى كريم على cbc في رمضان

اللى ملوش جمهور هنلغيه.. عمر عبد العزيز يتحدث عن المهرجانات الفنية

بعد تعيينها كسفيرة.. كارول سماحة في تايم سكوير.. صور

لاعبة ملاكمة.. إلهام وجدي تكشف شخصيتها فى مسلسل كشف مستعجل

نجوم الغناء يقدمون واجب العزاء فى والدة منظم الحفلات ياسر الحريري

طرح البوستر الأول لفيلم 5 جولات لـ آدم الشرقاوي ونور النبوي.. صورة

ترشيحاتنا

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

المنجيات والمهلكات والكفارات والدرجات.. تعرف عليهم

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

استطلاع: نتنياهو سيخسر حكم إسرائيل الآن حال إجراء انتخابات بالوقت الحالى

دعاء أول جمعة في شعبان .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويضيء قبر الميت

في ذكرى الحرب الأولى.. رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف ضغوط كبيرة تواجهها روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

القمر وكوكبان أعلى الأهرامات.. قصة صورة مذهلة تثبت عبقرية الفراعنة

شباشب و عبايات… لقطات أثارت الجدل من حفل خطوبة عمرو راضي

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أسبوع حرج.. عالم الزلازل الهولندي يكشف عن موعد زلزال جديد

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ