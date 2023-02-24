مواعيد سحب ملفات التعيين لوظائف النيابة الإدارية والأوراق المطلوبة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

وحددت النيابة الإدارية عددًا من الشروط منها أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا، وحاصل علي تقدير جيد على الأقل، وأن يجتاز الاختبارات الطبية والمقابلة.

وأضافت النيابة أن خطوات التسجيل الإلكتروني تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة من ٢٧/ ٢ /٢٠٢٣ إلى ٥/ ٣/ ٢٠٢٣.

ويتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، وطباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من ۱۱/ ۳ / ۲۰۲۳ حتى ۲۸ / ۳ / ۲۰۲۳ بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

يشترط لسحب ملف التقديم: إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد ٥ نسخ).

ويستوجب إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

مواعيد التقديم

وحددت النيابة الإدارية مواعيد سحب الملفات لكل جامعة والأوراق المطلوبة وموعد التقديم؛ وذلك فى الصور المرفقة مع الخبر.

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