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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري ولامبورجيني.. تعرف على أسطول سيارات نجم المصارعة ذا روك| صور

صدى البلد

يمتلك الغالبية العظمى من الفنانين والمشاهير حوال العالم حب اقتناء السيارات الفاخرة والنادرة، وتكوين أسطول ضخم من السيارات، وقد يكون ذلك لأهداف تسويقية أو من أجل الهواية فقط، ومن بين أكثر النجوم حباً لامتلاك السيارات نجم المصارعة والسينما الأمريكية داوني جونسون الشهير باسم "ذا روك".

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أسطول سيارات نجم المصارعة ذا روك

يتصدر ذا روك قائمة أكثر مصارعين أتحاد المصارعة الحرة WWE شهرة في هوليود بالإضافة لشهرته الكبيرة حول العالم حيث يعد الأكثر متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، ويمتلك أكثر من 365 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام بالإضافة لـ 61 مليوناً على فيسبوك، وتبلغ قيمة ثروته 800 مليون دولار.

أسطول سيارات نجم المصارعة ذا روك

 

أسطول سيارات نجم المصارعة ذا روك 

يتنوع أسطول سيارات ذا روك بين السيارات الخارقة والرياضية والفارهة، حيث تمتلك كل واحدة منها تميزاً خاصة عن السيارة الأخرى، ومن أبرزها لامبورجيني أفينتادور، و فيراري لافيراري، وباجاني هوايرا، وفورد GT، وبنتلي كونتيننتال GT، و فورد F-150 و رينج روفر SVR، بالإضافة لعدد من السيارات الكلاسيكية المعدلة.

لامبورجيني أفينتادور

لامبورجيني أفينتادور

تعتمد السيارة لامبورجيني أفينتادور على محرك من 12 أسطوانة سعة 6500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 759 حصانا، وعزم اقصى للدوران 720 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/ساعة، وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

فيراري لافيراري

فيراري لافيراري

تأتي السيارة فيراري لافيراري بنظام دفع هجين، يتألف من محرك كهربائي وحيد ومحرك احتراق داخلي V12بسعة 6.3 لتر وتصل اجمالي قوتها الى 950 حصانًا، وناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات لإرسال القوة إلى العجلات الخلفية.

بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد

بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد

جاءت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمحرك W12 الشهير سعة 6 لترات يولد قوة 650 حصان، وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر، ويتصل به قير أوتوماتيكي من ثماني سرعات ثنائي الكلتش، ينقل القوة الى العجلات الأربعة، لتتسارع السيارة من الصفر إلى سرعة 100 كم/س في 3,6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 335 كم/س.

 

 

 

لامبورجيني أفينتادور فيراري لافيراري بنتلي كونتيننتال ذا روك WWE داوني جونسون رينج روفر

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