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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 183 محضرا وغلق 62 منشأة دون ترخيص في الدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى حملات تفتيشية على 241 منشأة تبين أن منها 53 دون ترخيص وعدد 9 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.


وتمكنت الحملات من تحرير عدد 183 محاضر و سحب 135 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 991 كيلو من أغذية متنوعة و 350 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية. 


فى سياق متصل  قامت إدارة الأغذية بدكرنس بشن حملة مفاجئة على أحد السيارات التي تبيع اللحوم للمواطنين للشك في صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي حيث  تم ضبط عدد 35  طبق لحم مفروم زنة  الطبق الواحدة  350 جرام  وكذلك 32طبق كبدة مجمدة بوزن 400جرام الطبق الواحد وبإجمالي 25 كيلو جرام وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها للفحص بالمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه .


وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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