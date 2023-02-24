عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وصن داونز الجنوب أفريقي، التي ‏تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

‏ويختتم الأهلي استعداده لمباراة صن داونز عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي سمير عدلي طاقم التحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتكشف عن مفاجأة| تفاصيل

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بالأبيض والأسود.. صور

ترشيحاتنا

الاختيار من 16 رواية.. موعد إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية

السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

حقك تنظمي.. الصحة: إطلاق حملة خدمية تنشيطية بالمجان في 26 محافظة

باتصال هاتفي بـ زيلينسكي | أردوغان : دعمنا الكامل لأوكرانيا في الحرب الروسية

ليس بالصلاة والصيام.. خطيب المسجد الحرام: سبقونا إلى جنات عدن بـ3 أعمال

همة وعزيمة.. وزير الأوقاف يكشف فضل التوكل على الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أصابع اليدين والقدمين.. علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول| لن تصدق

يسرا تثير الجدل بسعر فستانها في الدوحة.. رقم خرافي

عمرو دياب يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

فيديو

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

طلع شماعة.. صدمة فاتن حمامة في حبيبها الأول

هل ينذر بكارثة.. زلزال السويس هز بورسعيد والقاهرة في منتصف الليل.. فيديو

فرصة للشراء.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ