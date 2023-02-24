تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وصن داونز الجنوب أفريقي، التي ‏تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

‏ويختتم الأهلي استعداده لمباراة صن داونز عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏