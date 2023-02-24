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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أن غدا السبت الموافق 25 فبراير الجاري سيتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة المنصورة من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 9 صباحا من ذات اليوم وسيتم أيضا فصل التيار يوم الاثنين الموافق 27 فبراير في ذات المدة الزمنية من الساعة6 صباحا وحتي الساعة 9 صباحا من ذات اليوم لإجراء أعمال الصيانة الشاملة حيث يتم فصل التيار الكهربي عن عدد من المناطق بمدينة المنصورة خلال اليومين المشار إليهما.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث أوضح التقرير أن أعمال الصيانة المشار إليها ينتج عنها تأثر بعض المناطق بمدينة المنصورة خلال يوم السبت25 فبراير وتشمل مناطق شارع عبد السلام عارف من كوبري المرور وحتي مشحمة الزهراء ومدينة السلام وعزبة عقل وامام وخلف المستشفي الدولي ومجمع المحاكم، كما يتم استكمال اعمال الصيانة خلال يوم الاثنين الموافق 27 فبراير وتتأثر بعض المناطق بانقطاع التيار الكهربي بمدينة  المنصورة وتشمل مناطق الهدي والنور ومنطقة مجمع المحاكم ومنطقة ترعة المنصورية من جهاز شئون البيئة حتي مشحمة الزهراء وعزبة الشال وشارع الدراسات ومنطقة مصر للطيران وجزء من شارع الجيش.

 
وفى هذا الإطار، كلف محافظ الدقهلية، المحاسب سيد النخيلي  رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة للتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقيام فرق الصيانة التابعة للشركة بهندسة الكهرباء المختصة بسرعة إنهاء اعمال الصيانه المشار اليها وفقا للبرنامج الزمنى المعلن عنه خلال اليومين المذكورين وعودة التيار الكهربى لكافة المناطق المذكورة فور انتهاء الأعمال. 


هذا وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية نطاق المناطق المتأثرة بالانقطاع باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

محافظ الدقهلية فصل التيار الكهربائي قطاع الكهرباء الدكتور أيمن مختار بمدينة المنصورة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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