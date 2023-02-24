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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دعوه يرحل.. نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح.. وتفاصيل محادثات الفرعون مع برشلونة

محمد صلاح
محمد صلاح

تغيرت الأمور كثيرًا، وبات نجم ليفربول المدلل محمد صلاح، واحدًا ممن يُلقى عليهم اللوم في هذه المرحلة التي يواجه فيها ليفربول ظروفًا سيئة.

محمد صلاح يعيش أوقاتًا غير سعيدة مع ناديه الإنجليزي، بعدما انقاد لخسارة مذلة في الأنفيلد بخماسية أمام ريال مدريد الإسباني.

هزيمة قاسية من ريال مدريد 

فشل محمد صلاح  مع ليفربول في إنقاذ موسمه من خلال المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وظهر ليفربول متحفزًا تجاه هذا المقصد وبدأ مباراته مع ريال مدريد في دور الـ 16 على الأنفيلد، وسجل هدفين كسب بهما التقدم على ريال مدريد، بينهما هدفًا أحرزه محمد صلاح مستغلا هفوة الحارس كورتوا.

وتفنن محمد صلاح في إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، ليتمكن ريال مدريد بعد ذلك في العودة للمباراة وإنهاء الشوط الأول بالتعادل.

ريال مدريد قسى على ليفربول في الشوط الثاني وأمطر شباكه بثلاث أهداف لينتهي اللقاء بهزيمة ليفربول بخماسية، وتتضاءل فرصه في العودة بمدريد.

ليفربول يعاني في الدوري 

في جدول الدوري الإنجليزي، ساقت التعثرات ليفربول إلى مركز متدني لا يتناسب مع طموح اللاعبين والجماهير التي اعتادت على التتويج في الفترة الأخيرة.

ليفربول يأتي في المركز الثامن متخلفًا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويعني ذلك أن ليفربول خلال الموسم المقبل لن تتاح له المشاركة في أي منافسة أوروبية، وهو ما سيخفض أسهم محمد صلاح، في حال لم يتمكن النادي من احراز أي من المراكز الخمسة الأولى.

نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح 

والغريب أن ما يعانيه ليفربول، حملته الجاهير ونجوم الفرق السابقين للنجم محمد صلاح، الذي جدد عقده مع الفريق بأعلى راتب في تاريخ النادي.

وقال خوسية انريكي الذي لعب لفريق ليفربول بين 2011 و2016 لشبكة تي تي سبورت، إن صلاح يعيش في قوقعة منذ فبراير 2022 وتحديداً بعد خسارة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وتابع أن صلاح توقف تماماً، والأمر لا ينطبق عليه وحده بل على لاعبين آخرين، مؤكدًا: كان محمد صلاح جيداً أمام ريال مدريد، لكن لا أعرف ما يجري معه منذ خسارة الكأس الإفريقية قبل عام، لقد جدد عقده مع النادي وحصل على واحد من أكبر رواتب الدوري الإنجليزي، لكنه بات شخصاً آخراً، والواجب على النادي الآن التفكير بالتعاقد مع لاعب جديد للتنافس مع صلاح وأخذ مكانه في القائمة". 

ما سر محادثات محمد صلاح مع برشلونة 

من جانبه فتح محمد صلاح بابا للمفاوضات مع نادي برشلونة من أجل الانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة elnacional الإسبانية أن محمد صلاح يرغب في الرحيل عن الأنفيلد في أقرب وقت ممكن باتجاه برشلونة، وتواصل في ذلك مع لابورتا رئيس النادي ووافق على تخفيض راتبه من أجل التواجد مع البلوجرانا.

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