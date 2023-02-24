عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي: أتوقع إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية| فيديو

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية يُعد استنزافا عميقا للغاية لكلا الدولتين، وتنعكس بالطبع على كل دول العالم، إذ أن دول العالم مُنجَرَّة في هذا الاستنزاف، ليس بشكلها العسكري، ولكن بمواجهة عوائق كبيرة في الاستثمار، أو وصول سلاسل الغذاء، فتلك الحرب، تؤثر على كل الشعوب في كل دول العالم.

txt

عضو بالشيوخ: حضور مصر في الأزمة الروسية الأوكرانية يعود لدورها المؤثر

txt

«الناتو»: استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية يجر العالم إلى الهاوية

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إعلان دول غربية عن مد أوكرانيا بـ 14 دبابة أمر هزلي، وليس به أي شيء من الجدية، « الدبابات دي لما بتكون في حرب بيكون 500 دبابة مقابل 500 دبابة، مش 14 دبابة وكلام لا يتم تحقيقه على أرض الواقع».

وتابع وزير الخارجية الأسبق: « من المؤكد إننا في طريق إطالة أمد هذه الحرب، وهذا أمر وارد جدا، فالاقتصاد الروسي لم يتأثر جراء الحرب، والرواتب هناك كما هي، والدولة توفر كل شيء، وهناك رعاية كبيرة لكل أسر من توفوا في الحرب، فالمشاكل الاقتصادية في الحرب لم تطفو على السطح، وكذلك الحال بالنسبة للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا».

محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

عليّ 30 يوما من سنوات ماضية.. هل يمكن قضاؤها بصيام شعبان كاملا

جامبيا تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب بالفوز على زامبيا

لوحة لابنة فنان شهير للبيع بـ 24 مليون دولار

مدرب ليفربول يتعرض لحادث سير

عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

عضها في ضهرها .. آثار اعتداء سعد لمجرد على الفتاة الفرنسية بعد سجنه

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ