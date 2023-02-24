محمد العرابي: أتوقع إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية| فيديو

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية يُعد استنزافا عميقا للغاية لكلا الدولتين، وتنعكس بالطبع على كل دول العالم، إذ أن دول العالم مُنجَرَّة في هذا الاستنزاف، ليس بشكلها العسكري، ولكن بمواجهة عوائق كبيرة في الاستثمار، أو وصول سلاسل الغذاء، فتلك الحرب، تؤثر على كل الشعوب في كل دول العالم.

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إعلان دول غربية عن مد أوكرانيا بـ 14 دبابة أمر هزلي، وليس به أي شيء من الجدية، « الدبابات دي لما بتكون في حرب بيكون 500 دبابة مقابل 500 دبابة، مش 14 دبابة وكلام لا يتم تحقيقه على أرض الواقع».

وتابع وزير الخارجية الأسبق: « من المؤكد إننا في طريق إطالة أمد هذه الحرب، وهذا أمر وارد جدا، فالاقتصاد الروسي لم يتأثر جراء الحرب، والرواتب هناك كما هي، والدولة توفر كل شيء، وهناك رعاية كبيرة لكل أسر من توفوا في الحرب، فالمشاكل الاقتصادية في الحرب لم تطفو على السطح، وكذلك الحال بالنسبة للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا».