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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستكمل دعم المشروع القومي حياة كريمة بلا أمية اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستكمل  قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس  اليوم الرابع  على التوالي فعاليات مشروع محو الأمية بفتح عدد من الفصول لمحو أمية 45 عاملًا؛ حضر 30 عاملًا بالمدينة الجامعية طلبة، وحضر 15 عاملًا في المدينة الجامعية طالبات قام بالتدريس اليوم 22 طالبًا موزعين على النحو التالي 15 طالبة بكلية التربية النوعية، وطالبة بكلية التربية 6 طالبات بكلية البنات قام بالإشراف 3 مشرفين من مركز تعليم الكبار ومن كلية البنات وكلية التربية النوعية.

تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق أكاديمي الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري . إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، . محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وأطلقت جامعة عين شمس مشروع محو أمية لمحو أمية الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى المواطنين الذين لم يحصلوا علي فرصة التعلم في القرى والمحافظات، وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعى المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى والمحافظات ونشر التعليم.

 

يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة في المبادرات الرئاسية و انطلاقًا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ا رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 بكلية التربية النوعية

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