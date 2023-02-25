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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يفقد 275 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا مقارنة بأعلى سعر وصل اليه الأصفر في 11 يناير الماضي وهو 1950 جنيها ، ليبدأ سعر الجرام عيار 21 اليوم من 1675 جنيها فقط .

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد موجة من الانخفاضات المستمرة الأيام الماضية ، ليسجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 ما دون الـ 1000 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم السبت 25 فبراير 2023

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية خاصة عيار 21 الآن إذ سجل نحو 1685 جنيها للشراء ويصل إلى نحو 1750 جنيها بحسب شكل ووزن المشغولات.

سعر الذهب مباشر اليوم السبت 25 فبراير 2023

أسعار الذهب مباشر اليوم السبت، محل اهتمام الشباب المقبلين على الزواج، والذي يقدمها موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 1,926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت : 1,685 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,444 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,123 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 13,480 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,811 دولارًا.

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