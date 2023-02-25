صعود سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مساء أمس الجمعة فيما يستعد المستثمرون لبقاء أطول أمدا لأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير. ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، بعد أن ارتفع 2.5 بالمئة هذا الشهر.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0583 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1985 دولار.

وشهد الين تقلبا، إذ تراجع 0.45 بالمئة إلى 135.29 مقابل الدولار، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين في ساعات التداول الآسيوية.

ارتفاع مؤشر التضخم

وتسارعت مؤشرات التضخم فجأة في شهر يناير وارتفع إنفاق المستهلك بعد هبوط في نهاية العام الماضي، مما يعزز الضغوط على صناع السياسة النقدية لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة.

كذلك قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يسبتعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6%.

قفز الإنفاق الشخصي بنسبة 1.1%، بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتغير الأسعار، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس 2021، بعد تراجعه في نهاية العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في الإنفاق على السلع والخدمات، شاملة السيارات وخدمات الطعام والإقامة.

بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ" 0.5% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و0.4% في المؤشر الأساسي. وقد توقعوا أيضاً أن يرتفع الإنفاق الشخصي الحقيقي بنسبة 1.1%.