المستثمرون يضخون 354 مليار دولار في صناديق النقد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أظهرت بيانات Bank of America أن المستثمرين على مستوى العالم ضخوا 354 مليار دولار في سوق الكاش منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام.

ويشير التهافت على النقد إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الذي سببه الصراع الروسي الأوكراني والذي أدى إلى زيادة أسعار الطاقة وارتفاع التضخم.

وبحسب بيانات المصرف الأميركي، فإنه منذ فبراير العام الماضي، سحب المستثمرون 135 مليار دولار من صناديق السندات، فيما ضخوا 40 مليار دولار في الأسهم.

أما صناديق الذهب فشهدت نزوح لـ12 مليار دولار.

ومع ذلك أشارت البيانات إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً في 2023، بشكل خاص بشأن السندات.

وأكد Bank of America أن التدفقات إلى السندات استمرت لثامن أسبوع على التوالي عند 4.9 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أطول سلسلة من التدفقات منذ نوفمبر 2021.