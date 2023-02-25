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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة.. انخفاض سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم

صدى البلد

انخفضت أسعار البيض اليوم بالأسواق، كما انخفضت أسعار الدواجن أيضا وذلك بعد مجهودات حكومية كبيرة فى الإفراج عن الأعلاف ، وطرح الدواجن المجمدة الأمر الذى أدى إلي إحداث توازن فى الأسعار  ، وذلك حسبما نشر اتحاد منتجي الدواجن. 
 

أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

و انخفضت أسعار كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة ، حيث انخفضت أسعار البيض حوالى 5 جنيهات أيضًا،  حيث وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر حوالى 108 جنيهات. 
 

وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 لـ30 %، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء عليهم.
 

بيض السمان 

سجل بيض السمان أسعارا منخفضة، حيث تصل سعر كرتونة بيض السمان  بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ80 قرشا.
 

أسعار البيض بالأسواق 

 

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر  111 جنيها بعدما وصل سعرها إلي 115 جنيها الأسبوع الماضي،  وتصل للمستهلك بسعر يتراوح مم 116 لـ120 جنيها .

 

وكذلك سجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.
 

  أما سعر كرتونة البيض الأبيض حقق 108 جنيهات بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا أمس ، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا .


 

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و 30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع ، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.

وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 40 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء.

والجدير بالذكر أن أسعار البيض وصلت لأعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية، حتى وصلت سعر الكرتونة ببعض المناطق إلي 125 جنيهًا .

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