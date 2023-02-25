محافظ الدقهلية: رفع 390 طن قمامة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة مستمرة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" انه تم رفع 390 طن قمامة و50 طن اتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل.

من جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان هناك تنسيق مستمر مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة وسيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية.

وأشار إلى أن هناك عملا مستمرا في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول و حي الزعفران و كوبري سندوب كما تم رفع الأتربة وكنس الشوارع بالمناطق التي شملتها الحملات كما شملت غسيل البلدورات والأرصفة بشارع عبد السلام عارف.

وفيما يخص التشجير والتجميل يجري حاليا تقليم الأشجار داخل حديقه عروس النيل لرفع كفائتها وتم إزالة ناتج تقليم الأشجار بها بالاضافه الي رفع ناتج تقليم الأشجار من داخل فناء المدرسة المهنية وكذلك تقليم شجرة شاهقة الارتفاع بنطاق شرق المنصورة كما تم ترميم الأجزاء المتهالكة من الجزر بعزبة عقل.

وفي مجال الانارة العامة تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الانارة ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الزهراء من شارع قناه السويس وأمام معسكر جديله ومساكن جديله والتفريعات بنطاق حى شرق كما تم رفع كفاءة بيارات الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية منها بشارع الجمهورية امام الجامعة وشارع الجمهورية وتم رفع كفاءة معدات وسيارات كسح الأمطار وتم الدفع بالمكنسيه بشارع الجيش وعبد السلام عارف وبعض من الشوراع الفرعية.

واضاف انه شارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5و10و20طن ومكابس و4 لودرات بوكيت و2 سيارة كهرباء و6 سيارات نصف طن و2 سيارة مياه لري الجزر الوسطي والحدائق و3 سيارات مكنسية، كما تم متابعه أعمال النظافة ورفع تراكمات الاتربة بمدخل المدينة وكوبري سندوب ومتابعه ري وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش من المثلث في نزلة كوبرى سندوب.

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