أسوان .. نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث تصادم سيارتين

نجا 6 أشخاص من الموت عقب إصابتهم اليوم السبت فى حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى أجرة، بطريق نصر النوبة شمال أسوان.

هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.

حوادث متفرقة

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ملاكى والأخرى ميكروباص على طريق بلانة / أبوسمبل بالقرب من ملف إدندان بمركز نصر النوبة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.