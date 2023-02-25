أبطال أفريقيا.. أجواء مباراة الزمالك والترجي على المقاهي

رصدت عدسة صدى البلد، أجواء المقاهي فى الجيزة أثناء متابعة مباراة الزمالك والترجي التونسي، على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



وشهدت المقاهي والكافيهات زحاما شديدا حيث ظهر في الصور اهتمام بالغ وملحوظ من المشجعين المصريين لمتابعة المباراة.



وكان الزمالك تلقى هزيمة على يد شباب بلوزداد بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية.



ويسعى الزمالك للعودة من رادس بنتيجة إيجابية لتفادي الخروج المبكر للعام الثالث على التوالي، بعد صعوبة موقفه وتحقيقه نقطة واحدة فقط.