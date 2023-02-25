بأسهل الطرق..كيف تنقل الصور والفيديو من فيسبوك لـ Google Photos

يقدم فيسبوك الكثير من الميزات والأدوات للمستخدمين الذين يتطلعون إلى ترك المنصة أو حتى أخذ قسط من الراحة، حيث أتاح فيسبوك منذ فترة لمستخدميه ميزة نقل البيانات والصور والمنشورات وما إلى ذلك إلى منصات أخرى، ومنها Google Photos.

بحسب The Times of India فإن الميزة هي القدرة على نقل جميع الصور التي نشرها المستخدمون مباشرة إلى Google Photos، كما يوفر فيسبوك للمستخدمين نقل الملاحظات والمنشورات مباشرةً إلى محرر مستندات جوجل Google Docs.

ويمكن لمستخدمي فيسبوك الذين يريدون نقل كل بيانات الصور الخاصة بهم ومقاطع الفيديو الموجودة على المنصة إلى تطبيق Google Photos فيمكنهم اتباع الخطوات الآتية :



افتح فيسبوك Facebook على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.



اضغط على أيقونة الملف الشخصي من الزاوية اليمنى العليا وتوجه إلى الإعدادات.



ضمن الإعدادات ، انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك من المستوى الأيسر.



انقر فوق الزر "عرض" أمام "نقل نسخة من خيار المعلومات الخاصة بك".



ثم انقر فوق خيار Google Photos



في الصفحة التالية ، انقر فوق اختيار ما تريد نقله وتحقق مما إذا كانت التحديدات صحيحة،

وهنا يمكنك إما اختيار نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على فيسبوك أو من نطاق زمني وحتى ألبوم معين.



بعد ذلك ، انقر فوق الزر Connect وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل.



قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد جوجل لربط Google Docs بـ فيسبوك

وبمجرد الارتباط ، سيظهر رابط بدء النقل على فيسبوك.



وبمجرد تعيين كل شيء ، انقر فوق الزر بدء النقل، ثم أدخل كلمة مرور فيسبوك لمتابعة العملية،

وبمجرد اكتمال عملية النقل ، سيتم نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى Google Photos .



ويتيح نقل البيانات للمستخدمين نسخ بيانات فيسبوك الخاصة بهم احتياطيًا على بعض الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Google Drive و Dropbox .