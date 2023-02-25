نزلت 9 جنيه بالمزرعة .. تطور في أسعار الدواجن | فيديو

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت بعد طرح الدواجن المستوردة في الأسواق.

وأضاف السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "سعر الفراخ في المزرعة أمس الأول كان 78 جنيها، أما اليوم فوصل لـ 69 جنيها، أي هناك انخفاض 9 جنيهات".

وأشار: "هناك انخفاضات في أسعار الدواجن حاليا"، مضيفا: "خروج المنتج من المنظمة يزيد من الفجوة لذلك لا بد من وضع سعر عادل للمحافظة عليه".

تكلفة الفرخة 60 جنيها

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "أجرينا دراسة أمس لجهة سيادية، وأوضحنا فيها أن تكلفة الفرخة 60 جنيها، وقولنا تتباع ما بين 62 إلى 65 جنيها وهذه هي التكلفة الفعلية".

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، : "الدولة تتحرك دائما تحركات إيجابية لحل الأزمات من أجل المواطن"، مضيفا: "الدولة لن تسمح بجلب أي انتاج أو غذاء للمواطن المصري من الخارج غير صالح".