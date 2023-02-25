سفير مصر بأثينا: صداقتنا مع اليونان ستساعد في تعزيز السعي الوطني للتنمية المستدامة

نشر السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، مقالاً في جريدة TA NEA اليونانية، يتناول خلاله ملامح علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع مصر واليونان، وتطورها إلى شراكة إستراتيجية قوية.

ويشير المقال إلى الارتباط التاريخي والثقافي بين البلدين، ووحدة الرؤى والمصلحة المشتركة في ضمان أمن واستقرار منطقة المتوسط كأحد دعائم تلك العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.



كما يستعرض المقال بعض ملامح التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي.

وقال السفير عامر في مقاله، تشترك مصر واليونان في أكثر من ألفي عام من الصداقة والتعاون والمساهمات التي لا تضاهى للإنسانية. لقد زرعت بذور الحضارة الحديثة في هاتين الدولتين العظيمتين ، وقد حصد العالم بأسره الثمار عبر القرون.

واضاف "عاش شعبنا معًا وتعلموا من بعضهم البعض ، وطوروا تقاربًا ثقافيًا قويًا وشعورًا بالأخوة. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في عام 1833 واستجابت مصر بالمثل بإنشاء سفارتها بعد استقلالها قبل قرن تقريبًا ، توسع تفاعلهما أكثر ووصل إلى حدود جديدة على المستوى الرسمي والشعب.

وتابع سفير مصر في اثينا في مقاله “حتى يومنا هذا ، ما زالت كلمات كفافي والعديد من الكلمات الأخرى تتردد في مدينة الإسكندرية المصرية، التي تستضيف بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وجميع إفريقيا. علمنا تاريخنا المشترك أنه كلما اقتربنا ، أصبحنا أكثر أمانًا وازدهارًا ، لصالح شعبينا والعالم بأسره”

وأردف “اليوم، طورت مصر واليونان شراكة إستراتيجية حيوية تبني على هذا الارتباط الثقافي والتاريخي ، بالإضافة إلى المصالح الحيوية المشتركة في الأمن والتنمية. يشترك البلدان في هدف مشترك يتمثل في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة. كما أنهم يشتركون في إيمان قوي بضرورة الاستفادة من الإمكانات العظيمة لشعوبهم لتحقيق تطلعاتهم في النمو والازدهار”

وأكد أنها الطريقة الوحيدة لتأمين حاضرنا ورسم مستقبل أفضل لأطفالنا، كانت مصر واليونان مثالاً يحتذى به للعالم عندما عملوا معًا للتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في أغسطس 2020 ، مستهلًا فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية ، فصل يعطي الأولوية للمنفعة المتبادلة. رؤية مكاسب جماعية.

واشار السفير المصري في اثينا الى أنه في ظل هذه الشراكة الاستراتيجية، تتمتع مصر واليونان بتنسيق قوي على المستوى السياسي. تلتقي قيادتا البلدين وتنسيقان بانتظام بشأن أهدافنا المشتركة ، وتتواصل مشاورات المتابعة على المستوى الوزاري والسفارة ، وكذلك من خلال آلية المشاورات الاستراتيجية المنتظمة لوزارتي الخارجية.

وأكد أن القمة الثلاثية، التي تضم قبرص أيضًا، تشكل آلية قوية لدفع التعاون وتعزيز الأمن الجماعي. تعقد القمة على أساس سنوي ، ويسر مصر استضافة الاجتماع القادم.

واشار إلى أن التعاون العسكري هو أحد العناصر المركزية في رؤيتنا المشتركة للأمن ، ويقوم جيشا البلدين بالتنسيق بشكل وثيق اليوم أكثر من أي وقت آخر. يعقدون تدريبات مشتركة عدة مرات في السنة ، بما في ذلك تدريبات ميدوسا المشتركة التي غالبًا ما يُدعى الشركاء إليها. كما توصلنا إلى عدد من الاتفاقيات العسكرية والعسكرية ، كان آخرها اتفاقية البحث والإنقاذ.

واضاف أنه في موازاة ذلك، فتحت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي في مجالات جديدة. لقد وقعنا عشرات الاتفاقيات التي تغطي التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة ، بما في ذلك الاستثمار والسياحة.

ولفت إلى أنه من الأمثلة البارزة بشكل خاص الاتفاقية الأخيرة بشأن العمال الموسميين في المجال الزراعي، والتي من خلالها سيساعد حوالي 5000 عامل مصري في سد الفجوة في هذا القطاع في اليونان.

واشار الى مثال آخر جدير بالملاحظة هو الربط البيني للاتصالات الذي يتم إنشاؤه حاليًا بين مصر واليونان.

وقال السفير عمر عامر إنه من وجهة النظر المصرية، فإن صداقتنا مع اليونان ستساعد فقط في تعزيز سعي مصر الوطني للتنمية المستدامة، مؤكدا مواصلة مصر سعيها نحو تحقيق الأهداف المحددة في 'رؤية مصر 2030' الطموحة ، والشروع في عدد من المشاريع العملاقة الرائدة ، ورفع البنية التحتية للبلاد لتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث ، وتوسيع الحوافز للمستثمرين بما في ذلك من خلال الإصدار الذهبي الذي صدر مؤخرًا برنامج الترخيص وإنشاء عاصمة إدارية جديدة لتحقيق التغيير التحولي في كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية.

وفي اليونان، قال إن سفارة مصر في أثينا تركز على العمود الفقري للشراكة المصرية اليونانية وهو الناس، موضحا أنه لا يزال الشعور بالارتباط والثقة التاريخية بين المصريين واليونانيين هو الأساس الذي يقوم عليه تعاوننا ، وتحرص السفارة على الحفاظ على هذا الارتباط وتعزيزه ، بما في ذلك من خلال الاستثمار في العلاقات الثقافية والسياحية والتجارية ، وإحياء الاهتمام في اللغتان اليونانية والعربية ، والزيارات المنتظمة والتعاون بين المنظمات والشركات المصرية واليونانية. نتطلع للاحتفال بعام الثقافة المصرية في اليونان ، ونفكر في المشاركة كمضيف رئيسي في معرض سالونيك الدولي وكمشارك رئيسي في منتدى دلفي.

وأكد في ختام مقاله أن أبواب السفارة مفتوحة دائمًا لكل يوناني يعتبر مصر صديقًا، سواء كنت محترفًا أو زائرًا أو مستثمرًا أو تاجرًا أو مجرد شخص يريد معرفة المزيد، معًا ، يمكننا دفع الشراكة الاستراتيجية اليونانية المصرية إلى الأمام ، والاستمرار في كتابة التاريخ. [